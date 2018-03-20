Неделя детской книги пройдет в Выборге во время каникул

20.03.2018 10:44

Библиотека Алвара Аалто приглашает посетить Неделю детской книги, которая по традиции проходит во время школьных весенних каникул.

Мероприятия в рамках Недели книги пройдут на двух площадках - в центральной детской библиотеке на пр. Суворова, 4 и в ее филиале на ул. Спортивной, 10.

Центральная городская детская библиотека:

«Давайте знакомую книжку откроем»

• 24 марта

12:00 - Праздник «Волшебный день чтения» с участием образцового театра кукол, спектакль «Теремок», руководитель Кузнецова В.Ю.

• 26 марта

11:00 - Беседа «Лисьи хитрости», все о рыжей плутовке из детской книжки

12:00 - Беседа по книгам П. Бажова «Уральский сказочник»

• 27 марта

11:00 - «Расскажите сказку, господин Перро»: беседа-игра по книгам известного французского сказочника

16:00 - Беседа «О наших друзьях-дельфинах»

• 28 марта

11:00 - Путешествие в мир Эно Рауда «Весёлая прогулка с Муфтой и его друзьями»

16:00 - Путешествие по книгам «Миллион друзей Эдуарда Успенского»

• 29 марта

11:00 - Беседа «Путешествие по стране Маршака»

16:00 - Беседа-диалог «Лучший сказочник всех времен и народов - Г. Х. Андерсен»

• 31 марта

12:00 - Беседа, мастер-класс «Весенние сказки»

Вход свободный, запись по телефону 2-07-54.

Адрес: г. Выборг, пр. Суворова, 4.

Филиал № 1 (Библиотека на Спортивной)

Разноцветная неделя

• 23 марта

11:00 - Литературная игра «Веселый день с Сергеем Михалковым»

14:00 - Праздник «Волшебный день чтения» «Книжный звездопад»

• 24 марта

14:00 - День затей с играми, конкурсами, развлечениями «В стране озорных детей»

• 26 марта

11:00 - Игра-викторина по книгам С. Михалкова «Мы едем, едем, едем в далекие края»

14:00 - Поэтический праздник «Шурум-Бурум Андрея Усачева»

• 27 марта

11:00 - Литературное путешествие с Шарлем Перро «Встаньте, сказки, встаньте в круг!»

14:00 - Сказочный вояж «Турагенство Библио Яга»

• 28 марта

11:00 - Игра-викторина по книжкам В. Сутеева «Жил-был на свете волшебник один»

14:00 - День опытов и экспериментов «Просто. Весело. Научно»

• 29 марта

11:00 - Игровое познавательное мероприятие «Почемяу и потомур»: интересные истории о кошках

14:00 - День фантазера. Литературная игра-путешествие по веселым книгам «Осторожно! Смешная книга» (Н. Носов, В. Драгунский)

• 30 марта

11:00 - Концертная игровая программа Детской образцовой студии «Вересок» «Грач на горе – весна на дворе»

14:00 - Игра «В гостях у Смехотрона»

• 31 марта

14:00 - Подведение итогов Недели детской книги, награждение активных читателей. «И в ее руках послушно обретали куклы души»: выставка, творческое занятие с мастерами-кукольниками Валентиной Козей и Татьяной Филипповой.

Вход свободный, запись по телефону 2-43-91.

Адрес: г. Выборг, ул. Спортивная, 10.