Неделя детской книги пройдет в Выборге во время каникул
Библиотека Алвара Аалто приглашает посетить Неделю детской книги, которая по традиции проходит во время школьных весенних каникул.
Мероприятия в рамках Недели книги пройдут на двух площадках - в центральной детской библиотеке на пр. Суворова, 4 и в ее филиале на ул. Спортивной, 10.
Центральная городская детская библиотека:
«Давайте знакомую книжку откроем»
• 24 марта
12:00 - Праздник «Волшебный день чтения» с участием образцового театра кукол, спектакль «Теремок», руководитель Кузнецова В.Ю.
• 26 марта
11:00 - Беседа «Лисьи хитрости», все о рыжей плутовке из детской книжки
12:00 - Беседа по книгам П. Бажова «Уральский сказочник»
• 27 марта
11:00 - «Расскажите сказку, господин Перро»: беседа-игра по книгам известного французского сказочника
16:00 - Беседа «О наших друзьях-дельфинах»
• 28 марта
11:00 - Путешествие в мир Эно Рауда «Весёлая прогулка с Муфтой и его друзьями»
16:00 - Путешествие по книгам «Миллион друзей Эдуарда Успенского»
• 29 марта
11:00 - Беседа «Путешествие по стране Маршака»
16:00 - Беседа-диалог «Лучший сказочник всех времен и народов - Г. Х. Андерсен»
• 31 марта
12:00 - Беседа, мастер-класс «Весенние сказки»
Вход свободный, запись по телефону 2-07-54.
Адрес: г. Выборг, пр. Суворова, 4.
Филиал № 1 (Библиотека на Спортивной)
Разноцветная неделя
• 23 марта
11:00 - Литературная игра «Веселый день с Сергеем Михалковым»
14:00 - Праздник «Волшебный день чтения» «Книжный звездопад»
• 24 марта
14:00 - День затей с играми, конкурсами, развлечениями «В стране озорных детей»
• 26 марта
11:00 - Игра-викторина по книгам С. Михалкова «Мы едем, едем, едем в далекие края»
14:00 - Поэтический праздник «Шурум-Бурум Андрея Усачева»
• 27 марта
11:00 - Литературное путешествие с Шарлем Перро «Встаньте, сказки, встаньте в круг!»
14:00 - Сказочный вояж «Турагенство Библио Яга»
• 28 марта
11:00 - Игра-викторина по книжкам В. Сутеева «Жил-был на свете волшебник один»
14:00 - День опытов и экспериментов «Просто. Весело. Научно»
• 29 марта
11:00 - Игровое познавательное мероприятие «Почемяу и потомур»: интересные истории о кошках
14:00 - День фантазера. Литературная игра-путешествие по веселым книгам «Осторожно! Смешная книга» (Н. Носов, В. Драгунский)
• 30 марта
11:00 - Концертная игровая программа Детской образцовой студии «Вересок» «Грач на горе – весна на дворе»
14:00 - Игра «В гостях у Смехотрона»
• 31 марта
14:00 - Подведение итогов Недели детской книги, награждение активных читателей. «И в ее руках послушно обретали куклы души»: выставка, творческое занятие с мастерами-кукольниками Валентиной Козей и Татьяной Филипповой.
Вход свободный, запись по телефону 2-43-91.
Адрес: г. Выборг, ул. Спортивная, 10.
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