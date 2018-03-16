ВИДЕО: выставка "Виват, капитан!" открыта в библиотеке Аалто
16.03.2018 11:02
"Виват, капитан!" - так устроители назвали выставку памяти известного выборгского художника-мариниста и прославленного яхтсмена Николая Мякишева.
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