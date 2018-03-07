ВИДЕО: выставка работ слабовидящей художницы открыта в библиотеке Аалто

07.03.2018 17:04

Выставка художницы Яны Лисиной открылась в библиотеке Аалто. Её работы прибыли в Выборг из Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих, читателем которой Яна является с детства. Ведь с самого рождения острота ее зрения составляет 15%. Несмотря на это, девушка окончила факультет дизайна в одном из институтов и не расстаётся с кистью и карандашами.