ВИДЕО: "Крестьянка" вернулась в центр Выборга
07.03.2018 16:04
Из парка Монрепо скульптура «Крестьянка» известного финского мастера Эмиля Халонена вернулась на историческое место. Долгое время она находилась на территории парка, а теперь перевезена во двор дома № 7 на улице Вокзальной...
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