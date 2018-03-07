ВИДЕО: "Крестьянка" вернулась в центр Выборга

07.03.2018 16:04

Из парка Монрепо скульптура «Крестьянка» известного финского мастера Эмиля Халонена вернулась на историческое место. Долгое время она находилась на территории парка, а теперь перевезена во двор дома № 7 на улице Вокзальной...