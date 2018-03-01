8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Во дворе дома № 9 на Большой Каменной в воскресенье пройдет праздник

01.03.2018 14:10

Vihodi GulyatФестиваль «Выходи гулять» зовет горожан и гостей города провести выходной день на свежем воздухе. 4 марта на площадке по адресу: Большая Каменная, 9 пройдет праздник с веселыми конкурсами, песнями и танцами. С самыми маленькими играть и водить хороводы будут артисты студии "Вересок". Молодежь и взрослые смогут принять участие во флешмобе и викторинах, которые проведет фолк-шоу-группа «Канерва».
Напомним, территория у дома № 9 была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Там оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха, парковка для автомобилей, установлено уличное освещение.
Праздник в воскресенье начнется в 12 часов.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»