Во дворе дома № 9 на Большой Каменной в воскресенье пройдет праздник
Фестиваль «Выходи гулять» зовет горожан и гостей города провести выходной день на свежем воздухе. 4 марта на площадке по адресу: Большая Каменная, 9 пройдет праздник с веселыми конкурсами, песнями и танцами. С самыми маленькими играть и водить хороводы будут артисты студии "Вересок". Молодежь и взрослые смогут принять участие во флешмобе и викторинах, которые проведет фолк-шоу-группа «Канерва».
Напомним, территория у дома № 9 была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Там оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха, парковка для автомобилей, установлено уличное освещение.
Праздник в воскресенье начнется в 12 часов.
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