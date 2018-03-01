Во дворе дома № 9 на Большой Каменной в воскресенье пройдет праздник

01.03.2018 14:10

Фестиваль «Выходи гулять» зовет горожан и гостей города провести выходной день на свежем воздухе. 4 марта на площадке по адресу: Большая Каменная, 9 пройдет праздник с веселыми конкурсами, песнями и танцами. С самыми маленькими играть и водить хороводы будут артисты студии "Вересок". Молодежь и взрослые смогут принять участие во флешмобе и викторинах, которые проведет фолк-шоу-группа «Канерва».

Напомним, территория у дома № 9 была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Там оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха, парковка для автомобилей, установлено уличное освещение.

Праздник в воскресенье начнется в 12 часов.