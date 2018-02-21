ВИДЕО: в Приморском краеведческом музее открыли бабушкин сундук
Вниманию посетителей краеведческого музея г. Приморска представлена новая выставка. Сотрудники достали из музейных фондов изделия, выполненные руками первых жителей послевоенного Койвисто...
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