ВИДЕО: началось время Великого поста
Великий пост наступил у православных верующих. Священнослужители называют его подготовкой к празднику Пасхи.
Более старые статьи:
- ВИДЕО: детский фестиваль "Книжный Выборг" прошел в библиотеке Аалто
- ВИДЕО: выборжцы проводили зиму
- ВИДЕО: Фараонова собака - символ 2018 года по китайскому календарю
- ВИДЕО: семинар о профилактике подросткового суицида состоялся в рамках епархиального форума
- ВИДЕО: "переборка с разборкой" ждет главный усадебный дом и библиотечный флигель
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Фестиваль «Окно в Европу» откроется в Выборге 7 августа