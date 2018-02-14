ВИДЕО: мы спросили выборжцев о том, как они проводят Масленичную неделю

14.02.2018 11:42

Идет масленичная неделя. По давней традиции, в это время, в преддверии Великого поста, люди ходят в гости, веселятся, устраивают застолья. О том, как горожане отмечают масленичную неделю, мы спросили у них на улицах Выборга...