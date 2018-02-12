ВИДЕО: снежный Барон охраняет Выборг

12.02.2018 12:31

В Выборге - недалеко от железнодорожного вокзала появилась снежная фигура собаки в человеческий рост. Как выяснилось, ее сделал лично директор магазина, расположенного рядом. Александр Кондрашов – художник по образованию - использовал специальную технику.