ВИДЕО: снежный Барон охраняет Выборг
В Выборге - недалеко от железнодорожного вокзала появилась снежная фигура собаки в человеческий рост. Как выяснилось, ее сделал лично директор магазина, расположенного рядом. Александр Кондрашов – художник по образованию - использовал специальную технику.
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