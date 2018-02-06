ВИДЕО: на вокзале открылся туристско-информационный центр
2018-й объявлен в Ленинградской области Годом туризма. В Выборге мероприятия в его рамках начали с открытия в здании железнодорожного вокзала туристско-информационного центра...
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