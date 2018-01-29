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В Выборге пройдет фестиваль-форум "Семейные отношения. Христианский взгляд"

29.01.2018 17:27

Eparkhia VyborgФестиваль-форум "Семейные отношения. Христианский взгляд" будет проходить в Выборге в течение трех дней - с 11 по 13 февраля, сообщает официальный сайт Выборгской епархии.

Программа мероприятия:

11 февраля, воскресенье.
Актовый зал Епархиального управления (г. Выборг, Соборная площадь, 1)

14:00. "Личные критерии выбора спутника жизни. Лингвистические технологии".

Андрей Борисович Шангин, доктор медицинских наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, психотерапевт, член профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации России. Разработчик научно-просветительского направления «Лингвистические оздоровительные технологии в образовании». Автор научных, научно-популярных и детских книг.
На семинаре будет представлена информация о роли представлений, ожиданий, мыслей и слов в процессе выбора партнёра для создания успешной семьи. Рассмотрены вопросы негативного действия устойчивых социально-лингвистических мифов и программ. В интерактивной форме участникам будет предложено обнаружить то, что мешает определить для себя правильные цели, предложены технологические подходы составления для себя «программ успеха».

18:00 Дети. Любить и радоваться. Возможно ли?

Валерия Поборчая, семейный психолог-консультант. Мать пятерых детей.
Мы будем говорить о стилях воспитания, исторических предпосылках насилия над детьми в современности. А ещё коснемся вопросов возрастной психологии, поговорим о счастье, радости и положительных эмоциях, и, в итоге постараемся понять: как конструктивно общаться и договариваться со своими детьми.

СемьЯ - дар Божий.
Опытом христианского воспитания детей поделится иерей Олег Каратаев, клирик собора Рождества Пресвятой Богородицы г.Приозерска. Отец пятерых детей.

12 февраля, понедельник. Библиотека А. Аалто
18:00 "Мысль семейная". Видеолекторий по роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина".
Иерей Михаил Котов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Светогорск . Филолог, специалист по русской литературе.
Классика, изображающая нашу современность.
Семья - отжившее свой век учреждение или основа бытия человека?
Стадии развития греха в человеке.
Энциклопедия о преступлении и неизбежном наказании.

13 февраля. Актовый зал Епархиального управления.

18:00 "Влечение к смерти. Причины и признаки суицидального поведения".
Диакон Андрей Гребенюк, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора г.Выборга. Психолог, специалист по связям с общественностью.

"Семейное общение как профилактика подросткового суицида. Богословский и практический аспекты".
Священник Игорь Лысенко, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи д. Юкки. Кандидат физико-математических наук, кандидат богословия, президент НП "Ответственное родительство". По официальным данным, Россия занимает лидирующие позиции по уровню подросткового суицида. Многолетние научные исследования показывают, что корень проблемы - в семейном воспитании дошкольника. Профилактика возможна при объединении усилий родителей и специалистов. Петербургское объединение ученых и практиков НП"Ответственное родительство" уже более 10 лет успешно внедряет методики профилактики. Приглашаем познакомиться с ними.
Гость программы - музыкант Анастасия Фомина. Гусли звончатые. Соло.
Руководитель проекта - диакон Андрей Гребенюк +7 (981)169-97-38

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