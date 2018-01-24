ВИДЕО: шоу-группе "Барабанщицы" исполнилось 15 лет

24.01.2018 14:49

15 лет назад на параде Победы 9 мая впереди праздничной колонны впервые прошли девушки в сине-белой униформе с барабанными палочками в руках. С тех пор шоу-группа «Барабанщицы» открывает практически каждое городское мероприятие...