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Принимаются заявки на участие в литературном фестивале "Мгинские мосты"

24.01.2018 10:13

Mginckie mostyНачался приём заявок на участие в международном литературном фестивале «Мгинские мосты». Он проводится при поддержке губернатора Александра Дрозденко и Союза писателей России в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 10-й фестиваль посвящён объявленному в регионе Году туризма. В новом сезоне организаторы решили вернуть в конкурсы номинацию «Малая проза». Теперь на «Мгинских мостах» смогут состязаться не только поэты, но и прозаики. Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2018 года по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Подробная информация на официальном сайте фестиваля.

 

 

 

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