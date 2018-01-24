Принимаются заявки на участие в литературном фестивале "Мгинские мосты"

24.01.2018 10:13

Начался приём заявок на участие в международном литературном фестивале «Мгинские мосты». Он проводится при поддержке губернатора Александра Дрозденко и Союза писателей России в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 10-й фестиваль посвящён объявленному в регионе Году туризма. В новом сезоне организаторы решили вернуть в конкурсы номинацию «Малая проза». Теперь на «Мгинских мостах» смогут состязаться не только поэты, но и прозаики. Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2018 года по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробная информация на официальном сайте фестиваля.