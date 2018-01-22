Дом купеческой гильдии примет посетителей летом

22.01.2018 14:21

Первую выставку в Доме купеческой гильдии планируют открыть к летнему сезону этого года. Об этом рассказал директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. В 2016 году по заказу Комитета культуры Ленинградской области был разработан проект реставрации здания по адресу ул. Выборгская, 8. Тогда же дом был передан Выборгскому музею-заповеднику. Реставрационные работы начались в минувшем году. Сейчас они завершаются. На здании полностью заменена кровля, проведена вычинка кирпичной и валунной кладки, интерьер полностью обновлён и приспособлен для музейного использования.