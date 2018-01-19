Чем заняться в выходные дни? 

19.01.2018 14:54

20 января в Выборгском замке состоится презентация докторской диссертации известного финского архитектора Петри Неувонена «От крепости к историческому памятнику». Работа посвящена архитектуре старой части Выборга с середины XIX века до 1940 года. Презентация пройдет в форме лекции на финском языке с переводом. Начало в 13 часов.

В библиотеке Аалто 20 января лекцию посвятят творчеству итальянского художника и графика Франческо Пармиджанино. Мероприятие приурочено к 515-летию со дня рождения мастера. Начало в 14:00.

В парадном зале гимназии 20 января пройдет концерт в рамках абонемента «Встречи с музыкой». Выступят выпускники музыкальных школ Выборгского района, избравших путь профессиональных музыкантов. Начало в 16 часов.

В воскресенье на катке у стадиона "Авангард" ждут тех, кому не хватает душевного тепла, и тех, кто готов им поделиться. В 17:00 там стартует акция, посвященная Всемирному дню объятий. Организаторы из Дома молодежи призывают всех рисовать плакаты и принимать участие в добром флешмобе.