8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Чем заняться в выходные дни? 

19.01.2018 14:54

Zamok20 января в Выборгском замке состоится презентация докторской диссертации известного финского архитектора Петри Неувонена «От крепости к историческому памятнику». Работа посвящена архитектуре старой части Выборга с середины XIX века до 1940 года. Презентация пройдет в форме лекции на финском языке с переводом. Начало в 13 часов.
В библиотеке Аалто 20 января лекцию посвятят творчеству итальянского художника и графика Франческо Пармиджанино. Мероприятие приурочено к 515-летию со дня рождения мастера. Начало в 14:00.
В парадном зале гимназии 20 января пройдет концерт в рамках абонемента «Встречи с музыкой». Выступят выпускники музыкальных школ Выборгского района, избравших путь профессиональных музыкантов. Начало в 16 часов.
В воскресенье на катке у стадиона "Авангард" ждут тех, кому не хватает душевного тепла, и тех, кто готов им поделиться. В 17:00 там стартует акция, посвященная Всемирному дню объятий. Организаторы из Дома молодежи призывают всех рисовать плакаты и принимать участие в добром флешмобе.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»