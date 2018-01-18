Выборгских фотографов призывают снимать мир живой природы
Продолжается прием работ на Всероссийский конкурс фотографий, посвященный животным и природе 47 региона. Творческое состязание проходит по инициативе правительства Ленинградской области при поддержке Русского географического общества. В числе номинаций - "Человек в согласии с природой", "Красота вокруг нас", "Животный мир глазами ребенка" и другие. Заявки и работы можно отправлять на электронную почту оргкомитета до 10 февраля. Дополнительная информация - на сайте Ленинградского областного отделения Русского географического общества.
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