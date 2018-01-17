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Рождественский «Брейн-ринг» состоялся в Свято-Ильинском храме

17.01.2018 17:09

Eparkhia BreinRingВ Духовно-просветительском центре "Евангелиум" при Свято-Ильинском храме прошел финал епархиального интеллектуального конкурса «Брейн-ринг», посвященного празднику Рождества Христова. Пять команд состязались в знании событий и понимании Рождества. Об этом сообщает пресс-служба Выборгской епархии.
В состав жюри вошли председатель Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксёнов, директор средней школы №1 Ирина Свешникова, методист ЦИТ г. Приозерска Ольга Фролова и руководитель отдела ДДЮТ г. Всеволожска, член общественной палаты областного ЗакСа Николай Свирин.
Первый раунд состоял из вопросов по содержанию библейского повествования о событии Рождества. Второй был на понимание богословского значения событий Рождества. Третий состоял из вопросов о богослужебных особенностях празднования Рождества Христова, а также об обычаях и традициях, связанных с ними.
Победу одержала, уже в третий раз в истории этих игр, команда Токсовского благочиния. Призом для ребят станет поездка на Коневец.
По традиции каждая из команд получила приз в виде торта, а капитаны и самые активные игроки – книги.

Фото: eparchiya-viborg.ru

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