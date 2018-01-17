ВИДЕО: священнослужитель - о Крещенской воде
В интервью священник Иоанн Протазанов рассказал нашему корреспонденту о расписании праздничных богослужений и о том, когда и где можно набрать Крещенской воды и как правильно ее использовать...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Фестиваль «Окно в Европу» откроется в Выборге 7 августа