15.01.2018 16:35

Музей-заповедник «Парк Монрепо» продолжает публикацию ответов, заданных жителями по вопросам реставрации. Отвечает главный специалист по парковой реставрации Алексей ЛОДЫГИН:

- Знаменитая береза на пирсе, которая и олицетворяла собой один из пейзажей парка после 1860 года и по современный период - были ли какие-то технологические возможности все-таки ее сохранить? Пересадить, например, на время восстановительных работ? То же и с ольхой черной по дамбе Розенталь, хотя бы не в полном объеме аллеи, а частично, именно как пример исторических деревьев?

- Обследования, проведенные в 2012г., показали, что изначальная (коренная) кладка гранитными блоками была выполнена в других (меньших) габаритах. В советское время пирсы были расширены путем проведения бетонных работ. На данный момент бетон разрушился, нарушились вертикальные и горизонтальные плоскости: пирс №1 (о. Палатки) и пирс №2 (место произрастания березы повислой), что в любом случае требовало срочного ремонта. После изучения иконографических материалов и фактического обследования выяснилось, что пирс был по размерам в два раза уже. Коренная кладка хорошо сохранилась, а советский новодел не выдерживает никакой критики.

Похожая история с дамбой Розенталь. Планируется ее полная разборка с последующим восстановлением профиля, каменной кладкой и посадкой аллеи из черной ольхи. Задавался вопрос о возможности частичной разборки. Но «тело» дамбы должно быть однородным, поскольку оно постоянно подвергается разрушающему действию воды. Неоднородность приведет к ее разрушению, т.к. старое и новое «тела» по-разному реагируют на одно и то же воздействие.

P.S.: О возможности пересадки березы. Для пересадки дерева такой величины нужно сохранить земляной ком диаметром не менее 2,5 м, иначе дерево обречено на гибель, но этого кома нет. Корневую систему этой березы невозможно было сохранить, т.к. корни находятся внутри пирса. Без сохранения кома дерево обречено на гибель.

- Почему была убрана историческая и мемориальная почти 400 -летняя сосна около павильона Нептун? Ведь даже поврежденная и пострадавшая, она всё равно была историческим и мемориальным деревом (ведь парк - это не только ландшафт, но и история жизни людей, его создававших).

- Сосна была полностью сухая. Пожар 2011 года повредил ее. К сожалению, дерево погибло окончательно в 2012 году, после заселения ее опасным вредителем леса - большим сосновым лубоедом. Уже более пяти лет это мертвое дерево, а мертвое, как известно, уже не лечится.

Уточнение к информации, распространенной в СМИ:

Сосна обыкновенная, растущая ранее у Храма Нептуна, не была канадской, а стало быть, не была привезена из-за далеких морей, а являлась обычным для Карельского перешейка хвойным видом. Что касается возраста сосны, по предположениям специалистов, ей было около 250-300 лет. Что касается 400-летней сосны, то в парке Монрепо действительно имеется такая достопримечательность. Она отмечена на карте, в том числе на сайте музея-заповедника, и в путеводителе. Сосна стоит на тропинке под Чайной беседкой. По мнению специалистов, учитывая ее высоту и обхват, она является самым старовозрастным деревом этой породы в Ленинградской области).