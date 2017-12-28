ВИДЕО: Дед Мороз спел под гитару на открытии новой выставки в "Арт-Холле"

28.12.2017 13:00

В галерее "Арт-холл" открыли традиционную, десятую по счету предновогоднюю выставку. В экспозиции - живописные полотна, изделия из войлока, куклы, вышивка и множество других работ, выполненных в самых разных техниках...

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