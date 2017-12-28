ВИДЕО: Дед Мороз спел под гитару на открытии новой выставки в "Арт-Холле"
В галерее "Арт-холл" открыли традиционную, десятую по счету предновогоднюю выставку. В экспозиции - живописные полотна, изделия из войлока, куклы, вышивка и множество других работ, выполненных в самых разных техниках...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Фестиваль «Окно в Европу» откроется в Выборге 7 августа