Храм Нептуна законсервируют до весны

28.12.2017 11:21

Восстановленный храм Нептуна "доведут до ума" только весной - с наступлением тепла. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо». Напомним, 15 декабря состоялась передача руководству парка возрожденной исторической постройки. Её безвозмездно изготовила петербургская компания. На торжественной церемонии было обещано, что окончательный монтаж полностью завершится в этом году. Однако затем изготовители изменили своё решение. Они намерены законсервировать павильон храма Нептуна до апреля-мая 2018 года. Объясняют это тем, что чрезвычайно сырая погода вынуждает материал «гулять». А значит, в конструкции весной могут появиться щели. Чтобы работу не пришлось переделывать, стройку временно заморозят.