ВИДЕО: выставка "Чудо Рождества" в Выборгском замке
В одном из залов музея открыта выставка работ, выполненных в технике горячей эмали. Представлены произведения 25 авторов – это педагоги художественно-промышленной академии имени Штиглица и их зарубежные коллеги из Венгрии, Италии, Германии.
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