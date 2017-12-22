ВИДЕО: выставка "Чудо Рождества" в Выборгском замке

22.12.2017 10:39

В одном из залов музея открыта выставка работ, выполненных в технике горячей эмали. Представлены произведения 25 авторов – это педагоги художественно-промышленной академии имени Штиглица и их зарубежные коллеги из Венгрии, Италии, Германии.