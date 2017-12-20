Выставка «Чудо Рождества» открылась в Выборгском замке

20.12.2017 16:40

В Выборгском замке открыли выставку работ, выполненных в технике горячей эмали. Представлены произведения 25 авторов – это педагоги художественно-промышленной академии имени Штиглица и их зарубежные коллеги из Венгрии, Италии, Германии. Большинство работ так или иначе связаны с мифологическими сюжетами и христианскими образами. Все работы уникальны, поскольку произведения, созданные в технике горячей эмали, повторить невозможно...

Выставка «Чудо Рождества» будет работать в Выборгском замке до 15 января.