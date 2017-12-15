Чем заняться в выходные дни? 

15.12.2017 15:29

В субботний полдень библиотека Аалто приглашает на концерт образцовой фольклорной студии «Вересок» и ансамбля «Вересковые струны».

В соборе святых Петра и Павла 16 декабря пройдёт концерт в рамках абонемента «Встречи с музыкой». Выступят преподаватели и выпускники выборгской школы искусств, народные коллективы «Кантика» и «Гальярда». Начало в 16 часов.

В субботу в городском Доме культуры (пр. Ленина, 20) состоится творческая встреча под названием «Олег Куракин и друзья». Выступят выборгские барды. Начало в 15:00.

В этот же день в 16:30 во Дворце культуры отчётный концерт даст образцовый танцевально-спортивный коллектив «Ариэль». В 17:00 в Доме молодёжи на ул. Димитрова, 5 стартует районный фестиваль школьных и студенческих команд КВН сезона 2017-2018 года.

Приглашаются поклонники всенародно любимой игры.

В 17:30 в Выборгском замке начнётся традиционное празднование Дня святой Люсии. Выступит хор святой Люсии из Швеции, прозвучит средневековая музыка в исполнении группы «DarkRiver». Завершит праздник турнир замковых рыцарей и огненное шоу.

В течение двух дней, 16 и 17 декабря, у храма священномученика Игнатия Богоносца развернётся предрождественская ярмарка. Она будет работать с 12 до 17 часов. Все вырученные средства пойдут на строительство храмового комплекса.