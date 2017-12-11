Музей железных дорог России принял 100-тысячного посетителя
Крупнейший в стране многофункциональный железнодорожный музейный комплекс, открытый 30 октября 2017 года в честь 180-летия отечественных железных дорог, пользуется интересом у горожан и гостей Санкт-Петербурга. 10 декабря в музее был зафиксирован приём 100-тысячного гостя.
Как мы уже сообщали ранее, до конца 2017 года вход в музей бесплатный.
С 3 января 2018 года стоимость входного билета для взрослых составит – 300 рублей, для льготных категорий граждан – 100 рублей.
Музей открыт со среды по воскресенье с 10:30 до 18:00, закрыт по понедельникам и вторникам.
Музей железных дорог России находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Библиотечный переулок, д. 4, корпус 2, стр. 1 (возле Балтийского вокзала).
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