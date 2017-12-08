08.12.2017 16:16

Сегодня в Ломоносовском районе состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса детского рисунка «Ленинградская наша земля». Участниками конкурса стали юные художники из Соснового Бора, Бокситогорского, Сланцевского, Выборгского, Всеволожского, Лужского, Гатчинского, Кировского и других районов Ленобласти. 403 конкурсанта представили работы, отражающие природу родного края, памятные, исторические, заповедные места и достопримечательности Ленинградской области.

Молодые таланты из Выборгского района представили 24 рисунка. Члены жюри оценивали качество исполнения, владения техникой, композиционное построение работ, а также соответствие тематике конкурса.

По итогам отборочных туров пять выборгских ребят стали победителями.

В младшей возрастной группе II место завоевала Ирэна Арефьева (10 лет), III место – у Софьи Верховской (8 лет). Обе девочки обучаются в Светогорской школе искусств.

Также победу нашему району принесли воспитанницы Детской школы искусств г. Выборга. В средней возрастной группе II место завоевала Диана Коровкина (14 лет). В старшей возрастной группе I место у Алины Нечаевой (16 лет) и III место у Вероники Гридиной (18 лет).