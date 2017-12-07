ВИДЕО: Школа искусств пос. Каменка стала лучшей среди сельских музыкальных школ

07.12.2017 10:16

В Кировске подвели итоги ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В номинации «Лучшая сельская музыкальная школа» победу одержал коллектив структурного подразделения школы искусств «Канталия» в поселке Каменка.