ВИДЕО: Школа искусств пос. Каменка стала лучшей среди сельских музыкальных школ
07.12.2017 10:16
В Кировске подвели итоги ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В номинации «Лучшая сельская музыкальная школа» победу одержал коллектив структурного подразделения школы искусств «Канталия» в поселке Каменка.
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