Названы победители конкурса «Единственной маме на свете»
В ноябре 2017 года библиотека А. Аалто провела II конкурс детского художественного и литературного творчества «Единственной маме на свете», организованный совместно с Дворцом творчества. Подведение итогов конкурса состоялось 29 ноября в лекционном зале библиотеки в ходе концерта, посвященного Дню матери.
Победителями стали:
Номинация «Милой мамочки портрет»:
I место - Касьянова Вероника;
II место - Чепелин Вячеслав и Чепелин Дмитрий;
III место - Подлесная Татьяна, Луканина Вероника, Краюхина Алиса и Телятникова Ульяна.
Номинация «Вот какая мама!»:
I место - 3Б класс гимназии №11;
II место - Евстифеев Ярослав;
III место - Руденко Андрей.
В номинации «Мама из книжки» победителем стала Васильева Алевтина.
Дипломами отмечены также детские коллективы, принявшие активное участие в конкурсе:
детский коллектив санатория «Сосновый мыс»;
коллектив Дворца творчества;
коллектив детского сада №11;
2 А класс СОШ № 8.
Дипломы и конкурсные работы можно забрать в центральной детской библиотеке в часы работы. Телефон для справок 2-07-54.
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