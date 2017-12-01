Названы победители конкурса «Единственной маме на свете»

01.12.2017 18:01

В ноябре 2017 года библиотека А. Аалто провела II конкурс детского художественного и литературного творчества «Единственной маме на свете», организованный совместно с Дворцом творчества. Подведение итогов конкурса состоялось 29 ноября в лекционном зале библиотеки в ходе концерта, посвященного Дню матери.

Победителями стали:

Номинация «Милой мамочки портрет»:

I место - Касьянова Вероника;

II место - Чепелин Вячеслав и Чепелин Дмитрий;

III место - Подлесная Татьяна, Луканина Вероника, Краюхина Алиса и Телятникова Ульяна.

Номинация «Вот какая мама!»:

I место - 3Б класс гимназии №11;

II место - Евстифеев Ярослав;

III место - Руденко Андрей.

В номинации «Мама из книжки» победителем стала Васильева Алевтина.

Дипломами отмечены также детские коллективы, принявшие активное участие в конкурсе:

детский коллектив санатория «Сосновый мыс»;

коллектив Дворца творчества;

коллектив детского сада №11;

2 А класс СОШ № 8.

Дипломы и конкурсные работы можно забрать в центральной детской библиотеке в часы работы. Телефон для справок 2-07-54.