В Выборге снимается сериал для НТВ
Съёмки сериала для НТВ начались в Выборге. Рабочее название - «Канцелярская крыса». По словам режиссёра Ивана Глубокова, по сценарию события разворачиваются в провинциальном приграничном городе Портовом. Люди здесь помешаны на деньгах, растёт преступность, население живёт в постоянном страхе... В такой обстановке происходит смена руководителя управления внутренних дел. Теперь ему предстоит доказать свою компетентность...В съёмках массовых сцен участвуют жители Петербурга и Выборга. Съёмки сериала «Канцелярская крыса» будут проходить в разных уголках Выборга до 6 декабря.
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