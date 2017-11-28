В Выборге снимается сериал для НТВ

28.11.2017 16:31

Съёмки сериала для НТВ начались в Выборге. Рабочее название - «Канцелярская крыса». По словам режиссёра Ивана Глубокова, по сценарию события разворачиваются в провинциальном приграничном городе Портовом. Люди здесь помешаны на деньгах, растёт преступность, население живёт в постоянном страхе... В такой обстановке происходит смена руководителя управления внутренних дел. Теперь ему предстоит доказать свою компетентность...В съёмках массовых сцен участвуют жители Петербурга и Выборга. Съёмки сериала «Канцелярская крыса» будут проходить в разных уголках Выборга до 6 декабря.