ВИДЕО: шоу "Восточная феерия" открыло первую выборгскую фитнес-конвенцию
27.11.2017 11:09
Накануне в городском Доме культуры состоялось шоу «Восточная феерия». Оно открыло череду мероприятий в рамках первой выборгской фитнес-конвенции.
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