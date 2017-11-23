Уникальная трехмерная диорама, посвященная Зимней войне, появится в Выборге

23.11.2017 14:52

В Выборге появится трехмерная диорама, посвященная событиям советско-финляндской войны. Аналогов ей, по замыслу авторов, не будет в мире. Военно-исторический центр Карельского перешейка выиграл федеральный грант на реализацию проекта. Общая сумма – порядка 5 млн рублей.