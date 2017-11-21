ВИДЕО: выборгский школьник стал участником проекта «Синяя птица. Кастинг»
Выборгский школьник Роман Штрахов стал участником Всероссийского проекта «Синяя птица. Кастинг». В минувшее воскресенье его выступление было показано в эфире телеканала «Россия – 1». Наша съемочная группа встретилась с Романом, его папой и педагогом центра детского эстрадного искусства «Эльфы» Светланой Рубан.
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