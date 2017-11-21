ВИДЕО: выборгский школьник стал участником проекта «Синяя птица. Кастинг»

21.11.2017 11:00

Выборгский школьник Роман Штрахов стал участником Всероссийского проекта «Синяя птица. Кастинг». В минувшее воскресенье его выступление было показано в эфире телеканала «Россия – 1». Наша съемочная группа встретилась с Романом, его папой и педагогом центра детского эстрадного искусства «Эльфы» Светланой Рубан.