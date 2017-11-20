ВИДЕО: в Выборге снимают кино
20.11.2017 12:32
На улице Подгорной на минувшей неделе снимали сцены для проекта под названием «Дом с чёрными котами». Горожан пригласили для участия в массовке...
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