Выборгский Дворец культуры отмечает юбилей

17.11.2017 11:59

17 ноября Дворец культуры г. Выборга отмечает 50-летие. В 18:30 здесь начнется праздничный концерт «Мы частичка твоя, Россия!". В юбилейной программе примут участие творческие коллективы, занимающиеся в стенах Дворца.

Справка:

Дом № 16 на улице Советской (ранее Туомиокирконкату) был построен в 1884-1886 годах по проекту финского архитектора Франса Анатолиуса Шёстрема. В трехэтажном здании располагалась Центральная народная школа.

В 1940 году здесь разместился гарнизонный Дом офицеров Красной Армии.

Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено. Восстановили его лишь в 1967 году, и здесь начал работать Дворец культуры имени 50-летия Октября.

Сегодня в стенах учреждения культуры находят занятие по душе люди разных интересов и возрастов: здесь занимается множество творческих коллективов, проходят концерты и спектакли.

Здание Дворца культуры является объектом культурного наследия.