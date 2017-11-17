Выборгский Дворец культуры отмечает юбилей
17 ноября Дворец культуры г. Выборга отмечает 50-летие. В 18:30 здесь начнется праздничный концерт «Мы частичка твоя, Россия!". В юбилейной программе примут участие творческие коллективы, занимающиеся в стенах Дворца.
Справка:
Дом № 16 на улице Советской (ранее Туомиокирконкату) был построен в 1884-1886 годах по проекту финского архитектора Франса Анатолиуса Шёстрема. В трехэтажном здании располагалась Центральная народная школа.
В 1940 году здесь разместился гарнизонный Дом офицеров Красной Армии.
Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено. Восстановили его лишь в 1967 году, и здесь начал работать Дворец культуры имени 50-летия Октября.
Сегодня в стенах учреждения культуры находят занятие по душе люди разных интересов и возрастов: здесь занимается множество творческих коллективов, проходят концерты и спектакли.
Здание Дворца культуры является объектом культурного наследия.
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