Выборгский школьник стал участником проекта "Синяя птица. Кастинг" на телеканале Россия-1

16.11.2017 12:47

Выборгский школьник Роман Штрахов стал участником телепроекта «Синяя птица. Кастинг». Передача с его участием выйдет в эфир телеканала «Россия-1» в ближайшее воскресенье, 19 ноября, в 17:00. Роман учится в третьем классе выборгской школы № 10 и занимается вокалом в центре детского эстрадного искусства «Эльфы», но на проект он прошел как чтец. Попасть на кастинг «Синей Птицы» сложно, ведь из 10 тысяч заявок до эфира было допущено всего около ста номеров. В финал попадут те, кто наберет наибольшее количество зрительских голосов. Голосование откроется в день эфира и продлится неделю.