Выставка "Династия Романовых и железные дороги" открылась на Финляндском вокзале

16.11.2017 10:37

Выставка, посвященная развитию железнодорожного транспорта в России при правлении династии Романовых, открылась 15 ноября на Финляндском вокзале. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Экспозицию "Династия Романовых и железные дороги" организовал Музей железных дорог России совместно с Финским железнодорожным музеем из г. Хювинкяа при участии ОАО "РЖД" и концерна VR Group Ltd (железные дороги Финляндии).

Международный российско-финский экспозиционный проект позволит посетителям выставки узнать о том, какие решения, значимые для развития транспортной инфраструктуры страны, принимали члены династии Романовых.

Наряду с материалами, посвященными развитию железных дорог, экспозиция включает в себя интересные факты из жизни членов императорской семьи, в том числе и в периоды их путешествий по Финляндии.

Добавим, идентичная выставка открылась в этот день и на железнодорожном вокзале в Хельсинки.