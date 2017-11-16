Выставка "Династия Романовых и железные дороги" открылась на Финляндском вокзале
Выставка, посвященная развитию железнодорожного транспорта в России при правлении династии Романовых, открылась 15 ноября на Финляндском вокзале. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Экспозицию "Династия Романовых и железные дороги" организовал Музей железных дорог России совместно с Финским железнодорожным музеем из г. Хювинкяа при участии ОАО "РЖД" и концерна VR Group Ltd (железные дороги Финляндии).
Международный российско-финский экспозиционный проект позволит посетителям выставки узнать о том, какие решения, значимые для развития транспортной инфраструктуры страны, принимали члены династии Романовых.
Наряду с материалами, посвященными развитию железных дорог, экспозиция включает в себя интересные факты из жизни членов императорской семьи, в том числе и в периоды их путешествий по Финляндии.
Добавим, идентичная выставка открылась в этот день и на железнодорожном вокзале в Хельсинки.
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