ВИДЕО: завершился фестиваль-конкурс "Выборгская мозаика"
14.11.2017 17:01
Большой гала-концерт, который по традиции подводит итог фестиваля-конкурса «Выборгская мозаика», в очередной раз прошел при полном аншлаге. Исполнители и коллективы художественной самодеятельности представили публике свои самые яркие номера и под несмолкающие аплодисменты получили заслуженные награды.
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