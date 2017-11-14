ВИДЕО: завершился фестиваль-конкурс "Выборгская мозаика"

14.11.2017 17:01

Большой гала-концерт, который по традиции подводит итог фестиваля-конкурса «Выборгская мозаика», в очередной раз прошел при полном аншлаге. Исполнители и коллективы художественной самодеятельности представили публике свои самые яркие номера и под несмолкающие аплодисменты получили заслуженные награды.