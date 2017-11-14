Изменилось место проведения субботнего абонементного концерта

14.11.2017 10:50

Внимание: изменилось место проведения субботнего концерта в рамках абонемента "Встречи с музыкой". 18 ноября мероприятие состоится не в гимназии, как планировалось ранее, а в соборе святых Петра и Павла. Об этом нам сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района.

Начало в 16 часов.