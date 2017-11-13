"Фаворит-Выборг" издал книгу к 125-летию Выборгской епархии
13.11.2017 12:27
В ознаменование 125-летия образования Выборгской епархии объединением «Фаворит-Выборг» была выпущена книга «Карельский перешеек. И Вера, и Надежда, и Любовь». Об этом нам сообщили в пресс-службе Выборгской епархии.
Книга рассказывает о пути, пройденном Русской православной церковью на Карельском перешейке, духовенстве, храмах и монастырях Выборгской епархии. Издание содержит уникальные фотографии, архивные материалы, газетные статьи, карты, полученные создателями книги из музеев и архивов России и Финляндии. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей Выборга и Выборгского района.
25 ноября 2017 года в Епархиальном управлении состоится презентация книги.
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