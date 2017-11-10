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Как разнообразить свои выходные?

10.11.2017 16:48

afisha101117В субботу, 11 ноября, жители и гости города смогут продолжить знакомство с "выборгским модерном" на авторской экскурсии Оксаны Юрковой. Она расскажет о районе Пантцарлахти (начало в 12:30 от центра "Эрмитаж-Выборг"), а также о районах Репола и Калева – сбор на эту экскурсию в 15 часов у памятника Ленину на Красной площади.

Сразу три выставки открыты к 100-летию революции в России: в межпоселенческой библиотеке на Рубежной,18, в областном архиве на улице Штурма и в библиотеке Аалто.

Любители изобразительного искусства в Выборгском замке могут полюбоваться работами художницы Галины Светочевой. Новая экспозиция – «Фламандское искусство XVII века» открыта в центре «Эрмитаж-Выборг». Там же - в верхних галереях размещены картины художника Юрия Шевчика.

В галерее "Арт-Холл" продолжает работать выставка живописи и графики «В ритме с городом». А креативное творческое пространство «Артравен» знакомит посетителей с петербургской художницей Ириной Бируля.

11 ноября в час дня библиотека Аалто проведет акцию «Накорми пернатых». Все желающие поучаствовать в ней могут принести свою кормушку или лакомство для птиц.

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