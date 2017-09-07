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Вы поедете на бал в Монрепо?

07.09.2017 12:07

Monrepo150517В Монрепо пройдет осенний бал. Его 9 сентября организуют музей-заповедник и Выборгское бальное общество. В программе: показательные исторические танцы XIX века, мастер-классы, бальные игры и развлечения, стихи об осени и о любви в исполнении выборгских поэтов. Начало программы в 14:00.

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