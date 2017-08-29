В Выборге временно закрывается музей подводной археологии
Музей подводной археологии Выборгского замка закрывается. Это связано с реэкспозицией, запланированной на ноябрь текущего года. Экспонаты будут переданы на временное хранение в фонды Выборгского музея-заповедника.
По завершении работ посетители вновь увидят элементы кораблей, затонувших во время Выборгского сражения 1790 года. Напомним, все они в разное время были подняты с морских глубин в ходе исследований, проводимых обществом «Память Балтики».
Последний день работы музея подводной археологии - 31 августа.
Фото из архива vyborg.tv
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