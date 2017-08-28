В галерее "Арт-Холл" открылась новая выставка
Галерее "Арт-холл" исполнилось 9 лет. В минувшую пятницу по случаю дня рождения там по традиции открыли коллективную выставку: живопись, графика, керамика, роспись по камню, политический плакат... В экспозиции представлены работы более 20 авторов из Выборгского района и Санкт-Петербурга. Вход свободный!
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