Парк Монрепо приглашает желающих поучаствовать в празднике «Цветобум»
29 июля музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает на праздник цветов «Цветобум».
Идет набор участников по следующим направлениям:
- мастер-классы и консультации дизайнеров-флористов;
- художественные мастер-классы по рисованию цветов;
- мастер-классы по рукоделию: вязание крючком и спицами, канзаши, вышивка;
- мастер-класс по изготовлению цветов из воздушных шариков;
- выставка картин на тему «Цветы» (принимаются работы в любых техниках);
- цветочный аквагрим,
- продажа семян.
Организаторы рассмотрят любые предложения - лишь бы они вписались в концепцию мероприятия, сообщается в пресс-релизе.
Запланировано выступление группы «Чиабатта - Международный творческий союз».
Желающие стать участниками фестиваля могут зарегистрироваться по телефонам: (81378) 2-05-39, 8-952-202-47-14, 8-931-976-11-54.
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