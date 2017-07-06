В выходные дни в электропоезде «Ласточка» будет работать экскурсионный вагон
Совершить поездку в «туристическом» вагоне скоростного поезда «Ласточка» приглашают всех желающих.
В предстоящую субботу пассажиры «Ласточки», которая в 10:45 отправится с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг, в пути следования узнают много интересных исторических фактов.
В воскресенье, 9 июля, экскурсионное сопровождение будет организовано в хвостовом вагоне «Ласточки», которая отправится из Выборга в 15:14.
Число участников экскурсии ограничено количеством посадочных мест, сообщает пресс-служба СЗППК.
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