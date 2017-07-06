В выходные дни в электропоезде «Ласточка» будет работать экскурсионный вагон

06.07.2017 10:51

Совершить поездку в «туристическом» вагоне скоростного поезда «Ласточка» приглашают всех желающих.

В предстоящую субботу пассажиры «Ласточки», которая в 10:45 отправится с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг, в пути следования узнают много интересных исторических фактов.

В воскресенье, 9 июля, экскурсионное сопровождение будет организовано в хвостовом вагоне «Ласточки», которая отправится из Выборга в 15:14.

Число участников экскурсии ограничено количеством посадочных мест, сообщает пресс-служба СЗППК.