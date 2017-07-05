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Программа музыкального фестиваля «Мелодия трех морей»

05.07.2017 16:56

More Trava large8 - 9 июля в Выборге пройдет первый музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».
В нём примут участие: Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика», музыканты из итальянского города Сан-Ремо (Италия), пианист Денис Громов из Сочи и главный дирижёр Сочинской филармонии Олег Солдатов. Новую программу представит музыкальный коллектив Synergy Orchestra из Петербурга.
Концерты пройдут на нескольких площадках.

Программа фестиваля «Мелодия трех морей»

8 июля
12.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)
Открытие выставки детских рисунков по классическому музыкальному произведению С.С.Прокофьева "Петя и волк". Вход свободный.
13.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)
Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" (С. С. Прокофьев), симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).
Вход по пригласительным билетам.

20.00 – Парадный зал гимназии (ул. Пушкина, д. 10)
Летний бал.
В программе вальсы Эмиля Вальдтейфеля и И. Штрауса-мл.
Дирижёр - Александр Канторов (з. а. России)
Вход по пригласительным билетам.
21.00 – Выборгский замок
Выступление коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ). Вход свободный.

9 июля
13.00 – Центральная городская библиотека А.Аалто (пр. Суворова, 4)
Концертная программа «Солисты трёх морей». Вход свободный.
В. А. Моцарт. Концертная симфония для духовых инструментов (К.297b). Солисты из г. Сан-Ремо (Италия).
В. А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром №23. Солист из Сочи.
18.30 – Выборгский замок
Гала-концерт. Вход свободный.
В программе:
В. А. Моцарт. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро"
Л. В.. Бетховен. Увертюра "Эгмонт"
А. Дворжак. Славянские танцы
И. Брамс. Венгерские танцы
П. И Чайковский. Вальс из балета "Спящая красавица"
И. Штраус-мл.
Увертюра и "Сцена вранья" из оперетты "Летучая мышь"
И. Кальман. "Ария Мистера Икс" из оперетты "Принцесса цирка"
Ф. Легар. Ария графа Данило "Пойду к Максиму я!" из оперетты "Весёлая вдова"
И. Кальман. Ария Карамболины из оперетты "Фиалка Монмартра".
Солисты: артисты Театра музыкальной комедии Алина Алексеева (сопрано, з. а. России) и Валерий Матвеев (тенор, н. а. России) и артист Мариинского театра Владимир Самсонов (баритон, з. а. России).
Дирижёр - Александр Канторов (з.а. России)

8 - 9 июля в Выборге пройдет первый музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».

В нём примут участие: Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика», музыканты из итальянского города Сан-Ремо (Италия), пианист Денис Громов из Сочи и главный дирижёр Сочинской филармонии Олег Солдатов. Новую программу представит музыкальный коллектив Synergy Orchestra из Петербурга.

Концерты пройдут на нескольких площадках.

Программа фестиваля «Мелодия трех морей»

8 июля

12.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)

Открытие выставки детских рисунков по классическому музыкальному произведению С.С.Прокофьева "Петя и волк". Вход свободный.

13.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)

Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" (С. С. Прокофьев), симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).

Вход по пригласительным билетам.

 

20.00 – Парадный зал гимназии (ул. Пушкина, д. 10)

Летний бал.

В программе вальсы Эмиля Вальдтейфеля и И. Штрауса-мл.

Дирижёр - Александр Канторов (з. а. России)

Вход по пригласительным билетам.

21.00 – Выборгский замок

Выступление коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ). Вход свободный.

 

9 июля

13.00 – Центральная городская библиотека А.Аалто (пр. Суворова, 4)

Концертная программа «Солисты трёх морей». Вход свободный.

В. А. Моцарт. Концертная симфония для духовых инструментов (К.297b). Солисты из г. Сан-Ремо (Италия).

В. А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром №23. Солист из Сочи.

18.30 – Выборгский замок

Гала-концерт. Вход свободный.

 В программе:

В. А. Моцарт. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро"

Л. В.. Бетховен. Увертюра "Эгмонт"

А. Дворжак. Славянские танцы

И. Брамс. Венгерские танцы

 П. И Чайковский. Вальс из балета "Спящая красавица"

И. Штраус-мл.

Увертюра и "Сцена вранья" из оперетты "Летучая мышь"

И. Кальман. "Ария Мистера Икс" из оперетты "Принцесса цирка"

Ф. Легар. Ария графа Данило "Пойду к Максиму я!" из оперетты "Весёлая вдова"

И. Кальман. Ария Карамболины из оперетты "Фиалка Монмартра".

 Солисты: артисты Театра музыкальной комедии Алина Алексеева (сопрано, з. а. России) и Валерий Матвеев (тенор, н. а. России) и артист Мариинского театра Владимир Самсонов (баритон, з. а. России).

 Дирижёр - Александр Канторов (з.а. России)

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