Программа музыкального фестиваля «Мелодия трех морей»

05.07.2017 16:56

8 - 9 июля в Выборге пройдет первый музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».

В нём примут участие: Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика», музыканты из итальянского города Сан-Ремо (Италия), пианист Денис Громов из Сочи и главный дирижёр Сочинской филармонии Олег Солдатов. Новую программу представит музыкальный коллектив Synergy Orchestra из Петербурга.

Концерты пройдут на нескольких площадках.

Программа фестиваля «Мелодия трех морей»

8 июля

12.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)

Открытие выставки детских рисунков по классическому музыкальному произведению С.С.Прокофьева "Петя и волк". Вход свободный.

13.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1)

Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" (С. С. Прокофьев), симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).

Вход по пригласительным билетам.

20.00 – Парадный зал гимназии (ул. Пушкина, д. 10)

Летний бал.

В программе вальсы Эмиля Вальдтейфеля и И. Штрауса-мл.

Дирижёр - Александр Канторов (з. а. России)

Вход по пригласительным билетам.

21.00 – Выборгский замок

Выступление коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ). Вход свободный.

9 июля

13.00 – Центральная городская библиотека А.Аалто (пр. Суворова, 4)

Концертная программа «Солисты трёх морей». Вход свободный.

В. А. Моцарт. Концертная симфония для духовых инструментов (К.297b). Солисты из г. Сан-Ремо (Италия).

В. А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром №23. Солист из Сочи.

18.30 – Выборгский замок

Гала-концерт. Вход свободный.

В программе:

В. А. Моцарт. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро"

Л. В.. Бетховен. Увертюра "Эгмонт"

А. Дворжак. Славянские танцы

И. Брамс. Венгерские танцы

П. И Чайковский. Вальс из балета "Спящая красавица"

И. Штраус-мл.

Увертюра и "Сцена вранья" из оперетты "Летучая мышь"

И. Кальман. "Ария Мистера Икс" из оперетты "Принцесса цирка"

Ф. Легар. Ария графа Данило "Пойду к Максиму я!" из оперетты "Весёлая вдова"

И. Кальман. Ария Карамболины из оперетты "Фиалка Монмартра".

Солисты: артисты Театра музыкальной комедии Алина Алексеева (сопрано, з. а. России) и Валерий Матвеев (тенор, н. а. России) и артист Мариинского театра Владимир Самсонов (баритон, з. а. России).

Дирижёр - Александр Канторов (з.а. России)

8 - 9 июля в Выборге пройдет первый музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей». В нём примут участие: Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика», музыканты из итальянского города Сан-Ремо (Италия), пианист Денис Громов из Сочи и главный дирижёр Сочинской филармонии Олег Солдатов. Новую программу представит музыкальный коллектив Synergy Orchestra из Петербурга. Концерты пройдут на нескольких площадках. Программа фестиваля «Мелодия трех морей» 8 июля 12.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1) Открытие выставки детских рисунков по классическому музыкальному произведению С.С.Прокофьева "Петя и волк". Вход свободный. 13.00 - Детская школа искусств г. Выборга (ул. П.Ф Ладанова, д.1) Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" (С. С. Прокофьев), симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России). Вход по пригласительным билетам. 20.00 – Парадный зал гимназии (ул. Пушкина, д. 10) Летний бал. В программе вальсы Эмиля Вальдтейфеля и И. Штрауса-мл. Дирижёр - Александр Канторов (з. а. России) Вход по пригласительным билетам. 21.00 – Выборгский замок Выступление коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ). Вход свободный. 9 июля 13.00 – Центральная городская библиотека А.Аалто (пр. Суворова, 4) Концертная программа «Солисты трёх морей». Вход свободный. В. А. Моцарт. Концертная симфония для духовых инструментов (К.297b). Солисты из г. Сан-Ремо (Италия). В. А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром №23. Солист из Сочи. 18.30 – Выборгский замок Гала-концерт. Вход свободный. В программе: В. А. Моцарт. Увертюра к опере "Свадьба Фигаро" Л. В.. Бетховен. Увертюра "Эгмонт" А. Дворжак. Славянские танцы И. Брамс. Венгерские танцы П. И Чайковский. Вальс из балета "Спящая красавица" И. Штраус-мл. Увертюра и "Сцена вранья" из оперетты "Летучая мышь" И. Кальман. "Ария Мистера Икс" из оперетты "Принцесса цирка" Ф. Легар. Ария графа Данило "Пойду к Максиму я!" из оперетты "Весёлая вдова" И. Кальман. Ария Карамболины из оперетты "Фиалка Монмартра". Солисты: артисты Театра музыкальной комедии Алина Алексеева (сопрано, з. а. России) и Валерий Матвеев (тенор, н. а. России) и артист Мариинского театра Владимир Самсонов (баритон, з. а. России). Дирижёр - Александр Канторов (з.а. России)