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Открыто голосование за фильмы «Окно в Интернет»

04.07.2017 16:33

Kino largeНачалось голосование за фильмы конкурса «Окно в Интернет». Посмотреть работы и выбрать понравившиеся можно на сайте кинофестиваля «Окно в Европу». На участие в конкурсе было подано почти 250 заявок. Отобрано 223 работы. Их авторы - не только россияне, но и граждане Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. Победители конкурса короткометражных картин получат приглашение на 25-й кинофорум «Окно в Европу». Он пройдёт в Выборге с 6 по 12 августа.

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