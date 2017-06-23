Чем заняться в выходные дни?
24 июня у библиотеки Аалто состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова». Прозвучат песни из любимых многими кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Человек-амфибия» и многих других. Музыку к ним написал Андрей Петров. Начало в 12 часов.
В 14 часов в рамках литературно-художественного проекта журнала «Невский альманах» в библиотеке пройдет мероприятие «Суоми. Взгляд из России». Под музыку Яна Сибелиуса читать стихи будут члены творческого объединения «Выборг».
24 июня в Выборгском замке, на 1-м этаже выставочного зала пройдет мастер-класс по ткачеству. Начало в 15 часов. Вход свободный.
В субботу в Приморске отметят День города. Праздничные мероприятия начнутся в 14:00. А в 15:30 пройдет концерт певицы Афины. Кроме того, с 13 до 18 часов все желающие смогут посетить Приморский краеведческий музей бесплатно.
Новые выставки работают в галерее «Арт-холл», центре «Эрмитаж-Выборг», музее военной истории.
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