У Выборга появится официальный гимн

21.06.2017 16:48

Объявлен конкурс на создание гимна Выборга. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты городского Совета. В состав конкурсной комиссии вошли деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и районной администрации.

Одно из основных условий – готовность подарить гимн Выборгу, не требуя за его использование материального вознаграждения.

Заявки и произведения от индивидуальных авторов и творческих коллективов начнут принимать 25 июня 2017 года. Конкурс продлится в течение месяца. В ближайшее время условия будут опубликованы на официальном сайте администрации Выборгского района.