У Выборга появится официальный гимн
Объявлен конкурс на создание гимна Выборга. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты городского Совета. В состав конкурсной комиссии вошли деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и районной администрации.
Одно из основных условий – готовность подарить гимн Выборгу, не требуя за его использование материального вознаграждения.
Заявки и произведения от индивидуальных авторов и творческих коллективов начнут принимать 25 июня 2017 года. Конкурс продлится в течение месяца. В ближайшее время условия будут опубликованы на официальном сайте администрации Выборгского района.
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