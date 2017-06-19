Продлен прием заявок на конкурс «Окно в Интернет»

19.06.2017 17:16

Приём заявок на конкурс короткометражного кино «Окно в Интернет» продлён. Кроме россиян, организаторы впервые приглашают к участию авторов из стран СНГ и Балтии. Расширение географии закономерно, поскольку заметное место на фестивале «Окно в Европу» занимает конкурс копродукции. Прием заявок продолжится до 22 июня.

Напомним, на конкурс «Окно в Интернет» принимаются игровые, документальные, анимационные фильмы и музыкальные клипы продолжительностью от 30 секунд до 20 минут. Два победителя будут приглашены для участия в 25-м кинофоруме, который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа.